Nelle ultime 48 ore attivata una estesa azione di controllo da parte della Polizia Municipale a Napoli. Ffinalizzata al ripristino della legalita’ ed alla verifica dell’uso degli spazi pubblici in alcune zone del territorio cittadino. In particolare gli agenti della unita’ operativa Avvocata unitamente agli agenti della unita’ operativa Vomero sono intervenuti in via Mezzocannone. Accertato – riferisce la Polizia Municipale – che i titolari delle attivita’ di bar e ristorazione avevano occupato la sede stradale. Con il posizionamento di pedane con barriere in acciaio – tipo ringhiere – su tre lati dove erano installati tavoli, sedie ed ombrelloni al servizio dei clienti delle attivita’.

I titolari delle attivita’ erano già in precedenza sanzionati amministrativamente per occupazione di suolo pubblico. Diffidati a rimuovere l’abuso ma visto il perdurare della violazione specifica si e’ proceduto per tre titolari al sequestro penale dell’area. Oltre denunciare i responsabili all’autorita’ giudiziaria mentre per altri due titolari prodotta informativa all’autorita’ giudiziaria per invasione di suolo pubblico. Hanno proceduto autonomamente a rimuovere ad horas l’abuso sulla sede stradale.

In un caso il titolare è finito denunciato anche per danneggiamento, perche’ la pedana era fissata al suolo con fori nella pietra lavica della pavimentazione. La Polizia locale ha svolto inoltre numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Sul lungomare, nelle aree di Chiaia, nel centro storico e al Vomero effettuati 56 controlli a locali e ad attivita’ imprenditoriali come bar, locali, pizzerie. Elevati 33 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.