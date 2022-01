Auto contro furgone, muore giovane donna incastrata tra le lamiere

Una donna di 37 anni è morta in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto l’auto su cui viaggiava, a San Tammaro, nel Casertano, a poca distanza dalla Reggia borbonica di Carditello sulla strada provinciale 230. La vettura della 37enne si è scontrata frontalmente con un furgone con a bordo due uomini, entrambi rimasti feriti. necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Caserta per estrarre i feriti dalle lamiere. Ma la 37enne purtroppo era già deceduta. Sul posto la polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica.

Intanto una bambina di sette anni è invece ricoverata in codice rosso all’ospedale Goretti di Latina. E’ finita investita poco prima di entrare a scuola, in via Cilea a Latina. La piccola, urtata dalla vettura, una Punto condotta da un’uomo, avrebbe fatto un volo di un paio di metri. Immediato il trasporto al pronto soccorso del nosocomio pontino, della dinamica dell’incidente si sta occupando la polizia municipale.