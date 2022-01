Tragedia ieri pomeriggio in località Sant’Andrea ad Eboli, dove un’automobile Fiat Panda si è schiantata improvvisamente contro un albero. Nel violento impatto è morto il conducente della vettura: un uomo di 63 anni residente a Giffoni Valle Piana. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermare la morte del 63enne. Al lavoro, in queste ore, i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Non è escluso che l’uomo possa stato colto da un malore durante la guida. Sul luogo del sinistro, per i rilievi del caso, i carabinieri della Compagnia di Eboli, diretti dal cap. Emanuele Tanzilli. In ausilio, per la gestione della viabilità, agenti della Polizia Municipale ebolitana, agl’ordini del ten.col. Sigismondo Lettieri.

Dramma nella notte invece lungo la strada Turanense, nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Belmonte in Sabina, in provincia di Rieti. Un ragazzo di 24 anni e’ morto a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre stava consegnando a domicilio delle pizze per conto dell’attivita’ di famiglia per cui lavorava. L’auto del giovane e’ improvvisamente uscita di strada, forse a causa del ghiaccio presente in strada, impattando fuori dalla carreggiata. Inutili i tentativi di soccorso effettuati dai sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto assieme ai vigili del fuoco. A dare l’allarme e’ stato il padre del ragazzo, titolare dell’esercizio commerciale, che non vedendo tornare il figlio ne ha immediatamente denunciato la scomparsa.