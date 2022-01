Sono iniziati nella mattinata di lunedì 24 gennaio i lavori di realizzazione dell’area di sgambatura per cani in via Solferino. Nel settembre 2019, la giunta municipale demandò all’Ufficio Tecnico Comunale la realizzazione di un progetto finalizzato dalla sistemazione di un’area di circa duemila metri quadrati posta nel tratto terminale di via Solferino. L’iter giunge finalmente a compimento grazie all’impegno e al lavoro sinergico tra gli assessorati a Lavori Pubblici e Politiche Sociali del comune di Torre Annunziata.

« L’Amministrazione Comunale pone da sempre grande attenzione alla salute e al benessere degli animali domestici – spiegano gli assessori Francesco Longobardi e Luigi Cirillo -. Per tale ragione, e tenuto conto dell’attenzione che le famiglie riservano ai propri amici a quattro zampe, sarà creata un’area destinata al loro uso esclusivo e a quello degli accompagnatori. All’interno della stessa, saranno presenti percorsi ludici e collocati panchine, alberi e fontane. E’ previsto, inoltre, un impianto di irrigazione “a goccia” per la manutenzione del verde. L’intera area sarà recintata e circondata da siepi sempreverdi.

Nelle prossime settimane – concludono gli assessori – sarà pubblicato un bando rivolto alle associazioni e finalizzato alla gestione dell’area sgambatura».