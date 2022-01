Resta in carcere Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata di avere ucciso il figlio di due anni e mezzo. Il piccolo è morto annegato la sera del 2 gennaio scorso nella zona di localita’ La Scala a Torre del Greco. Il tribunale del Riesame infatti ha respinto la richiesta della difesa della donna in merito ad una possibile attenuazione delle esigenze della misura cautelare in galera. Provvedimento emesso dal gip del tribunale Fernanda Iannone al termine dell’interrogatorio di garanzia. Il giudice per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta dell’avvocato di sottoporre la sua assistita ad un giudizio medico, Era per valutare la compatibilita’ della donna con il regime carcerario.

Un’esame che la settimana scorsa non ha pero’ fatto emergere aspetti ostativi alla reclusione presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli. Qui la donna si trova dallo scorso 5 gennaio.