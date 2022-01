Un nuovo evento sismico legato ai fenomeni del bradisismo flegreo registrato questa mattina all’alba a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 1.4 della scala Ritcher alle ore 5,48 a profondita’ 2670 metri. Epicentro nei pressi del vulcano Solfatara e precisamente nell’area del parco urbano di via Vecchia delle Vigne avvertita dai residenti della zona. L’evento accompagnato da un forte boato lo hanno sentito anche nell’area a nord ovest della Solfatara in localita’ Lucrino, Montenuovo a confine con Bacoli. Nei giorni scorsi dalle strumentazioni dell’Osservatorio Vesuviano si erano registrati eventi di minore intensita’. Secondo i dati dell’Ingv negli ultimi dieci anni il suolo flegreo si e’ sollevato di 84 centimetri. Il fenomeno e’ visibile nell’area della darsena, il ‘Valione’, in prossimita’ del porto commerciale dove il sollevamento ha praticamente prosciugato l’approdo dei pescatori.

“Il tema del bradisismo è ben noto, sappiamo bene che sono dei fenomeni di tipo ciclico. C’è un controllo molto attento da parte dell’Osservatorio Vesuviano e da parte della Protezione civile, che controlla con attenzione tutti questi fenomeni. Noi siamo in contatto continuo con loro, quindi qualora ci siano situazioni di maggiore allarme sicuramente interverremo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sul fenomeno del bradisismo, che si sta riproponendo di recente nell’area dei Campi Flegrei al confine con il comune di Napoli, e al richiamo all’attenzione sul tema da parte del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.