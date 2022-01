E nei primi giorni del nuovo anno, che il Fantacalcio Sarnese da al via le premiazioni del “Girone d’andata”. Dopo la consegna dei 50 premi mensili, quelli per il miglior punteggio di giornata ben 209, dei premi miglior punteggio riguardante il girone d’andata 15 e i ben 41 biglietti per assistere alle partite casalinghe della “SSC Napoli” vinti tramite la “Lotteria” interna del Fantacalcio Sarnese forniti da Kaidos Store, consegnati ai primi classificati delle categorie sopraelencate totalizzando 315 premi.

Con gran piacere da parte del Presidente del Fantacalcio e del suo staff che consegnano al vincitore del primo posto della “Lega Premium” con la squadra “San Lustio” di Antonio Pastore il ciclo-motore Liberty 150 premio ritirato presso la concessionaria “BennyMoto” sponsor ufficiale del Fantacalcio Sarnese.

Il Presidente ricorda anche a tutti gli altri partecipanti delle altre 2 leghe (Medium ed Economy) che nei prossimi giorni verranno assegnati i rispettivi premi quali una “Fiat Panda Hybrid” ed un altro ciclo-motore. Ma le sorprese non finiscono qui perché con grande piacere ed entusiasmo che gli organizzatori fanno sapere che per il girone di ritorno oltre alle tre leghe di cui tutti sono a conoscenza (e che quest’anno i partecipanti totali sono ben 780 squadre) verrà affiancata una quarta lega denominata “Sarno Euroleague” con la modalità di partecipazione dove i partecipanti potranno scegliere nella propria fantasquadra i campioni dei piu’ importanti campionati Europei che porteranno ad un totale di tutte le leghe ben 980 teams partecipanti provenienti non solo dalla Campania ma ben si da tutta Italia.

E come sempre il Presidente ricorda a tutti i lettori e partecipanti di questa realtà fantacalcistica di restare in attesa degli ultimi sviluppi accendendo alla unica ed ufficiale pagina del Fantacalcio Sarnese tremite il link di facebook qui sotto riportato dove troverete qualsiasi informazione necessaria vogliate.

Che il campionato continui e con esso il divertimento.

https://www.facebook.com/Fantacalcio-Sarnese-357329631478975