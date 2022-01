“Non si fa attendere la prima aggressione dell’anno avvenuta stamane al Santobono di Napoli. A quanto pare una donna (se così si può definire) in attesa di praticare una ecografia a sua figlia differibile e non urgente, non poteva perdere il suo prezioso tempo (circa 20 minuti) ad aspettare. Quindi pensava bene di insultare urlando e spintonando il collega, tutto questo mentre nel box di visita affianco altri medici assistevano un piccolo paziente in condizioni gravissime con grande dolore dei suoi familiari”. A raccontarlo è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. La donna, poi denunciata, è una 30enne di Cercola, M. A. S.