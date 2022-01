Adele Federico, di Scafati, in provincia di Salerno, è lei la docente più giovane del Paese. Nata il primo marzo 2003, diplomata a giugno 2021 all’I.S. Cesaro Vesevus di Torre Annunziata con votazione 100/100esimi, oggi Adele insegna in provincia di Udine. “La mia passione è stata sempre lo studio, e sin da piccola ho sempre sperato di poter insegnare”, racconta. “Sono iscritta all’università Federico II di Portici alla facoltà di Tecnologie Alimentari ed il 22 novembre ho coronato il mio sogno, sono giunta in cattedra e fino al 30 giugno ricopro l’incarico di docente tecnico pratico ITP, come Laboratorio chimico presso I.S.I.S. Mattei a Latisana, Udine“, continua la giovane insegnante.

“Ho mandato le MAD in tutta Italia, da quella scuola mi hanno chiamato così improvvisamente e ho accettato. Voglio proseguire come docente. Dato che sto facendo Tecnologie alimentari, e ciò si affaccia molto al mondo della chimica, potrei diventare insegnante di chimica”, aggiunge. “I 24 Cfu li ho conseguiti durante il periodo della maturità, subito dopo. Poi ho conseguito il certificato di lingua inglese e lingua araba due anni prima. Avevo vinto una borsa di studio e ho scelto Dubai come meta. Da lì l’A1 di lingua araba. Ho altri attestati come Eipass 7 moduli e ho svolto volontariato con l’associazione AVO”.

Fonte Orizzonte Scuola