Esultanze no VAX in rete per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto la scorsa notte a 65 anni. Su diversi canali Telegram e profili Facebook c’è chi manifesta apertamente la propria soddisfazione per la morte di Sassoli, ritenuto dai no VAX “colpevole” di essersi espresso favorevolmente sul green pass italiano. “Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. ‘Il green pass non è discriminatorio’ Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie'”, si legge in un post pubblicato dalla pagina Facebook di Ugo Fuoco, tra i promotori della “Rete nazionale Basta dittatura” e tra gli organizzatori di diverse manifestazioni “no VAX” e “no green pass” svolte a Napoli e in altre città.

“Il poveretto è stato fottuto pure lui, lui le punturine se le è fatte vere a differenza degli altri suoi compagni di merende”, “Ha guidato il gregge fino al baratro e ci è caduto pure lui”, “Se l’aguzzino della tua vita muore, se l’assassino dei tuoi figli muore è sempre una buona cosa. Dio lo vuole Dio è in noi e con noi”, questi alcuni dei commenti al post pubblicati da altri utenti.

Sullo stesso tono i messaggi pubblicati nel canale Telegram “No green pass” che conta oltre 3.700 membri: “E’ morto Sassoli, bene anzi benissimo, anche se fosse successo per mani altrui”, si legge in un messaggio e un altro utente incalza: “Ricordiamo che è stato male dopo la punturina ma non lo dicono”. La controrisposta è: “Non ne moriranno mai abbastanza per vendicare tutte le persone assassinate per mano di quelli come lui che hanno partecipato al truffacovid”.