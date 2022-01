Grave lutto sconvolge la comunità di Giugliano. Si è spenta Patrizia Calvino (nella foto), ragazzina di soli 13 anni. La piccola lascia mamma Marina, papà Vincenzo e la sorella Raffaella. I funerali si sono tenuti in via Madonna del Pantano, presso il Centro Uria Chiesa Evangelica. La storia è raccontata da Internapoli.it. “Grazie per averci insegnato ad amare e lottare”, scrive la mamma su Facebook. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Giuseppina, scrive: “Non riesco a scriverti parole di conforto, forse non ce ne sono di fronte ad un dolore del genere, però quello che mi viene da scriverti dal cuore è questo. Da una donna così forte, coraggiosa e meravigliosa come te non poteva che nascere la bambina guerriera che ha lottato fino ad ora! Hai fatto oltre quello che potevi».

Non c’è post in cui si sottolinei l’atrocità del destino, un destino che si è accanito verso «quell’angelo celeste». Così come la piccola Patrizia è definita da centinaia di utenti. Un dolore fortissimo per la comunità giuglianese.