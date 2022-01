Scontro frontale sulla Strada Provinciale 230: un decesso e tre feriti. È il drammatico bilancio di uno scontro frontale tra una Kia Picanto ed un furgone Iveco Daily verificatosi poco dopo le 8 sulla Strada Provinciale 230 in prossimità della Reggia di Carditello lungo la perimetria della struttura allo svincolo con via Vaticale direzione Casal di Principe. La vittima si chiamava Angela Saulino, 37enne di Avellino ma residente a Santa Maria Capua Vetere. La donna era una insegnante e lavorava a Castel Volturno.

Nello schianto violentissimo, i tre occupanti del furgone Iveco Daily sono stati trasportati presso i più vicini nosocomi. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa per estrarre i feriti delle lamiere ed affidarli alle cure dei sanitari. Per la 37enne sammaritana non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto una volante del Posto Fisso di Casapesenna in attesa dell’arrivo della Polizia Stradale di Caserta a cui sono affidate le indagini. I caschi rossi del distaccamento di Aversa sono ancora all’opera per la messa in sicurezza dei veicoli.