Addio a Giovanni, imprenditore stroncato dal Covid a 48 anni

Due decessi per Covid-19 nei comuni dei Monti Lattari. È accaduto negli ultimi giorni a Sant’Antonio Abate e a Lettere. Nella cittadina di Sant’Antonio Abate, a perdere la vita è un imprenditore di 48 anni, Giuseppe Russo (nella foto). Nonostante il ricovero in ospedale e le cure appropriate ricevute non è riuscito a resistere alla devastante azione del virus. L’imprenditore lascia una moglie e tre figli. La cittadina della piana del Sarno è stata particolarmente colpita dal Coronavirus fin dalla prima ondata. Il primo consistente focolaio di contagiati, 27 persone, coinvolse intero abitato alla periferia del paese. Centinaia i positivi nelle successive ondate. Attualmente oltre 650 i positivi. Tanti anche in termini di vite umane. «Il paese di Sant’Antonio Abate perde oggi un altro caro amico per gravi complicanze dovute al contagio da Covid19 – scrive sui social la sindaca, Ilaria Abagnale – Ricoverato in ospedale per il quadro clinico purtroppo già compromesso all’età di 48 anni, Giuseppe Russo è venuto a mancare ai suoi familiari e a quanti lo hanno conosciuto e lo ricordano con stima e benevolenza. Giunga il cordoglio personale e dell’amministrazione comunale e della comunità che ricordano con benevolenza e stima».

«Giunga il cordoglio a sua moglie e ai suoi figli. Al fratello Alfonso in servizio al comando della polizia urbana e alla consigliere Giovanna Rispoli alla quale ci ed alla famiglia tutta, alla quale ci stringiamo con rispetto nel ricordo di Giuseppe».