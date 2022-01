Nelle prossime ore firmerò una nuova ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado di Palma Campania fino a venerdì 21 gennaio. I nostri ragazzi hanno bisogno di andare a scuola, di studiare insieme e di sviluppare pienamente la loro socialità, ma i dati epidemiologici della quarta ondata stanno preoccupando tutta la popolazione.

Di concerto con gli altri Sindaci dei Paesi limitrofi, ci siamo assunti una responsabilità importante, volendo consentire la riapertura in totale sicurezza, senza ulteriori rinvii e chiusure, già a partire dalla giornata di lunedì 24 gennaio.”

Questa la comunicazione, di questo pomeriggio, a mezzo social del Sindaco Aniello Donnarumma in merito alla riapertura in presenza di tutte le scuole, di ogni genere e grado, sul territorio di Palma Campania. Una decisione che segna la proroga delle precedenti due ordinanze che, dopo la parentesi festività natalizie, hanno interessato gli studenti palmesi: le scuole resteranno ancora chiuse fino al 21 gennaio con un rientro previsto per lunedì 24 gennaio.

Una scelta dettata dai dati preoccupanti che vedono una situazione in cui la media dei contagiati e’ considerevole in rapporto alla popolazione.

Dagli ultimi dati forniti dalla Regione Campania e relativi al 16 gennaio scorso , a Palma Campania si registrano 917 positivi e 2256 cittadini in sorveglianza attiva : un dato che preoccupa e invita mantenere alta la guardia.

Si attenderà dunque un’ altra settimana durante la quale si spera possa migliorare la situazione e consentire un rientro in presenza per gli studenti e personale con più sicurezza .