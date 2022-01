Una donna salernitana di 57 anni positiva al Covid-19 ha partorito, con un cesareo d’urgenza, due gemelli all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La donna, alla 32esima settimana di gravidanza, è ricoverata nel reparto di Gravidanze a rischio per un problema di gestosi. Poi, una volta stabilizzata, per un cedimento fisico causato dalla gravidanza gemellare e dall’eta’ avanzata, è finita colpita da edema polmonare acuto. Con conseguente problema cardiorespiratorio, che ha messo in pericolo la sua vita e quella dei bimbi in grembo. Necessario, quindi, rianimarla e procedere con un parto cesareo d’urgenza eseguito dai dottori Mario Polichetti e Giorgio Colarieti. Cosi’, sono nati due bimbi di 1,5 kg e 1,250 kg.

Ricoverati successivamente all’ospedale Monaldi di Napoli. La 57enne, invece, è in Rianimazione per un’emorragia post parto. Trasferita, poi, nel reparto Rianimazione Covid. La donna e’ andata in arresto cardiaco dopo quattro ore dal cesareo e rianimata dalla dottoressa Flora Minichino. Nel frattempo, anche l’emorragia e’ stata tamponata e attualmente la paziente e’ ricoverata all’ospedale Da Procida per consentire un miglioramento dei suoi problemi respiratori provocati da edema polmonare e da infezione concomitante da Covid, attraverso una specifica riabilitazione. Le sue condizioni quando ha lasciato il Ruggi erano discrete.