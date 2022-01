Campania assoluta protagonista del concorso del 10eLotto di sabato 29 gennaio. Come riporta Agipronews, si festeggia a Saviano, dove un fortunato giocatore ha centrato un 8 Doppio Oro da 200 mila euro realizzato con una giocata da 30 euro su un’estrazione frequente. Da segnalare anche un 1 Oro da 12.600 euro e un 3 Oro da 6.500 euro centrati entrambi a Napoli. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 301 milioni dall’inizio dell’anno.

Il Lotto premia invece Martinsicuro, in provincia di Teramo, con 64.750 euro, grazie ad una quaterna su Tutte. Secondo posto per i 31.250 euro vinti a Capriate San Gervasio (BG), vincita seguita dai 22.500 euro finiti a Vercelli. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 392 milioni di euro