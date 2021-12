Terribile schianto sul raccordo autostradale Avellino-Salerno: una coppia di anziani è rimasta ferita. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Montoro, al km. 16,300 in direzione Avellino, proprio allo svincolo. Nell’incidente stradale è rimasta coinvolta una sola autovettura: è sbandata ed è finita fuori strada contro il guard rail. A bordo del veicolo due anziani coniugi di 71 e di 65 anni. Ad avere la peggio il marito, che è stato trasportato presso l’ospedale di Mercato San Severino dai sanitari del 118. Sia l’area che l’auto sono stati messi in sicurezza. Disagi per la circolazione.

Un punto, quello del raccordo, spesso purtroppo teatro di incidenti anche mortali. Stavolta i due anziani dovrebbero cavarsela. Ma si tratta dell’ennesimo sinistro sulla stessa arteria. Due corsie strette che collegano il Salernitano e l’Irpinia e dove gli incidenti accadono spesso.