Sono risultati positivi alla variante Omicron del Covid-19 i tamponi eseguiti su tre membri del nucleo familiare del cosiddetto «paziente zero». Il professionista casertano al quale per primo in Italia è riscontrata la positività alla variante Omicron. Lo fa sapere l’ospedale Cotugno di Napoli. Qui hanno infatti eseguito l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla Asl di Caserta. I tre nuovi casi vanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo, della moglie e dei due figli. Sono quindi complessivamente sette i soggetti in cui è stata riscontrata, in Campania, la variante Omicron.

Gli altri tamponi sequenziati, quelli relativi a tre compagni di classe del figlio del professionista e un docente della scuola, sono risultati positivi alla variante Delta.