Vaccini ai bambini 5-11 anni, giovedì 16 dicembre il via in Campania

Parte giovedì 16 dicembre con una giornata dedicata solo alla campagna di vaccinazione contro il Covid per i bambini della Campania dai 5 agli 11 anni. Lo annuncia la Regione Campania che stamattina ha svolto una riunione con il governatore Vincenzo De Luca. Con lui i rappresentanti sanitari per organizzare l’avvio della campagna. Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato anche l’unità di crisi e i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere. Definito – prima di ulteriori approfondimenti di merito già programmati – il piano generale per l’avvio della campagna di vaccinazioni per i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni. In Campania sono 388.000 secondo i dati Istat.

Il 16 dicembre – giorno successivo all’arrivo annunciato dei vaccini Pfizer riservati all’età pediatrica – sarà una giornata interamente dedicata alla somministrazione per i bambini. Mentre negli altri giorni la campagna di vaccinazione continua e continuerà regolarmente a pieno regime per tutta la popolazione campana. Anche alcuni istituti scolastici, ancora da indicare, parteciperanno alla campagna. Saranno hub di riferimento territoriale dedicati alla vaccinazione pediatrica.