Sono 2.149 i bambini della Campania dai 5 agli 11 anni che hanno gia’ dato la loro adesione al portale online della Regione sulle vaccinazioni. Lo ha reso noto l’unita’ regionale di crisi sul covid. Il portale adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino era aperto a tutti sabato scorso e a oggi ha gia’ oltre duemila adesioni per le vaccinazioni, in un meccanismo che parte il 16 dicembre, con la giornata che tutte le Asl e i medici di base riservano proprio ai bambini. Oltre alle adesioni e prenotazioni sul portale resta comunque aperta la vaccinazione per i bambini che si presenteranno alla Mostra d’Oltremare. In totale secondo i dati Istat i bimbi dai 5 agli 11 anni sono 388.000 in Campania.

«Ci sono, al momento, tre casi gravi per Covid in Campania: in tutti e tre i casi si tratta di persone non vaccinate». Lo rende noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella tradizionale diretta Facebook del venerdì. E spiega: «Due ricoverati in terapia intensiva hanno 9 e 26 anni, in area critica c’è un 57enne non vaccinato. Al netto di questi tre casi gravi, tutti non vaccinati, registriamo una buona tenuta della nostra regione e del sistema ospedaliero».