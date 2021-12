Unieuro, Mediaworld e Leroy Merlin multate: ecco perché

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso tre procedimenti avviati nei confronti di Unieuro e della controllata Monclick, di Leroy Merlin Italia e di Mediamarket (Mediaworld). Sanzionandole in totale per 10,9 milioni di euro. Unieuro per 4 milioni, Mediamarket per 3,6 milioni, Leroy Merlin per 3 milioni e Monclick per 300mila euro. Le istruttorie, si legge in una nota dell’Antitrust, hanno consentito di accertare che le quattro società, nell’ambito dell’attività di e-commerce hanno posto in essere – soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria per il Covid 19 – alcune condotte scorrette.

“Prendiamo atto della sanzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Precisando che le condotte contestate a Leroy Merlin Italia fanno soprattutto riferimento al periodo di emergenza sanitaria per il Covid-19. In cui tutta l’Italia, e non solo, affrontava la pandemia con gli effetti noti sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle attività commerciali”. Così si afferma in una nota dell’azienda di bricolage e servizi per la casa. “Riteniamo di non aver adottato alcuna condotta ingannevole, scorretta o aggressiva attraverso il canale e-commerce. Quanto sanzionato dall’Autorità non tiene in debita considerazione gli effetti della pandemia. L’atteggiamento tenuto da Leroy Merlin nei confronti dei propri clienti”, si aggiunge spiegando poi si aver dato mandato “di depositare ricorso al Tar affinché sia riconosciuta la correttezza del nostro operato”.