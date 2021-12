Doveva scontare sei anni, due mesi e 20 giorni di carcere per avere ucciso uno dei rapinatori che facendo irruzione nel supermercato di famiglia avevano ucciso suo fratello. Ma oggi Michele Strano, di 53 anni, di Delianuova, ha avuto un provvedimento di clemenza da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha graziato di un anno di reclusione. Strano era condannato per omicidio volontario. Il 7 aprile del 2012, vigilia di Pasqua, due rapinatori fecero irruzione verso le 20 nel supermercato di famiglia. Nelle concitate fasi della rapina, nel corso di una colluttazione, rimase ucciso a colpi di pistola il fratello di Michele, Giuseppe. Nella colluttazione successiva, ferito anche uno dei banditi, Luigi Napoli, poi abbandonato per strada, morto, dai suoi complici.

In un primo momento si penso’ che a sparare il colpo che feri’ mortalmente il giovane rapinatore fosse lo stesso titolare del supermercato. Ma nel proseguo delle indagini, i sospetti caddero su Michele Strano che poi ando’ a giudizio e finì condannato. Anche se con le attenuanti. Secondo la ricostruzione dell’epoca, Michele Strano arrivo’ al supermercato quando il fratello era gia’ riverso in terra. Ingaggio’ una nuova colluttazione con il rapinatore armato. Un colpo parti’ dalla pistola e feri’ mortalmente Napoli.

Prima che la giustizia facesse il suo corso, le famiglie delle due vittime avviarono sin da subito un percorso di pacificazione con uno scambio di segni di pace. Pochi giorni dopo il delitto, infatti, la moglie di Giuseppe Strano pronuncio’ parole di perdono nei confronti di Napoli. E la madre di quest’ultimo affido’ al parroco di Cinquefrondi un messaggio di risposta sancendo la pacificazione tra le famiglie.

Un riavvicinamento sancito nel corso di una messa alla quale parteciparono anche i parenti degli altri due giovani che avevano partecipato alla rapina. Ed e’ stato proprio il percorso di riconciliazione avvenuto tra i familiari delle due vittime uno degli elementi che ha spinto il Capo dello Stato a graziare Michele Strano. Per la decisione ha anche tenuto conto del parere favorevole formulato dal procuratore generale. E cosi’ Michele Strano, da oggi torna ad essere un uomo libero.