Uccisa per errore durante un agguato di camorra: il Comune di Marigliano le dedica un parco

Sarà intitolato a Giuseppina Guerriero, vittima innocente della camorra il parco comunale di Faibano di Marigliano. Domani, sabato 4 dicembre 2021, la cerimonia alla quale parteciperà il vescovo di Nola Francesco Marino ed in programma per le 10. Uccisa per errore nel corso di un agguato avvenuto a Scisciano il 2 settembre del 1998 Giuseppina Guerriero viveva proprio nella frazione che ospita il parco che le sarà dedicato. Aveva 43 anni, madre di 4 figli, morì qualche ora dopo il raid che non le diede scampo. I suoi familiari, distrutti dal dolore, vollero renderne meno vano il sacrificio decidendo di donare gli organi per salvare altre vite.

All’iniziativa alla quale prenderà parte il sindaco di Marigliano Peppe Jossa, sono previste le testimonianze di familiari ed amici di Giuseppina Guerriero. Tra le quali quelle del cognato Michele Quartucci e del poeta Vincenzo Cerasuolo. A moderare gli interventi sarà il giornalista Gigi Ermetto, direttore di Piuenne Tv.

“Vogliamo fare in modo – ha anticipato il sindaco di Marigliano Peppe Jossa – che resti vivo il ricordo di Giuseppina protagonista suo malgrado di una tragedia che ha segnato la vita di un’intera famiglia oltre che quella di una comunità che non l’ha mai dimenticata. La memoria del suo sacrificio servirà alle nuove generazioni alle quali affidiamo il germe di una società liberata da ogni forma di violenza, di odio e di sopraffazione”.