Era in giro con i suoi amici a Casalnuovo, quando a causa di un incidente in scooter è caduto battendo la testa. Si chiama Dalila ha 16 anni ed è di Somma Vesuviana. La ragazzina lotta per sopravvivere. I fatti ieri in Via Nazionale delle Puglie, dove è avvenuto l’incidente. Secondo quanto si apprende la ragazzina sommese era con alcuni amici. Viaggiava in scooter con un coetaneo quando sono scivolati forse a causa del fondo stradale bagnato. La giovane ha battuto la testa, mentre il ragazzo è rimasto praticamente illeso. A dare la notizia Canale Uno Tv, pagina web attiva sul territorio particolarmente di Casalnuovo e Pomigliano.

Le condizioni di Dalila sono apparse subito preoccupanti. Proprio gli amici hanno allertato i soccorsi. Sul posto le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118. Poi immediato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale del Cardarelli di Napoli. Secondo quanto si apprende la 16enne avrebbe riportato un forte trauma cranico nell’incidente Forse servirà un intervento chirurgico. Somma Vesuviana prega in queste ore per la piccola Dalila.