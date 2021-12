Una partita di circa 1.000 tra confezioni e profumi contraffatti, per un valore complessivo di quasi 100mila euro, scoperta dalla Guardia di finanza di Salerno. Le Fiamme Gialle della compagnia di Scafati, nel corso dell’ispezione di un furgone a Sarno, hanno scoperto un bancale con 5 scatoloni. I documenti di trasporto attestavano solo in maniera generica, e in alcuni casi anche incongruente, la natura della merce. Indicando quali mittenti alcune società estere.

I militari hanno quindi proceduto a un controllo più approfondito individuando, all’interno degli imballaggi, numerosi profumi. Le confezioni riportavano etichette con marchi rievocanti note maison, visibilmente contraffatti. Oltre ad essere presenti evidenti difetti di fabbricazione, mancavano del tutto i codici identificativi dei prodotti. È poi appurata sia la provenienza che la destinazione dei colli, rintracciando tra i gli acquirenti pure grandi profumerie dell’Agro nocerino-sarnese.

Le perquisizioni, anche nelle abitazioni dei rivenditori, hanno permesso di sottoporre a sequestro ulteriori centinaia di analoghi articoli irregolari, pronti per la vendita. Le persone coinvolte sono state denunciate per il reato di introduzione nello Stato di prodotti contraffatti.