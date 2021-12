Sfiorata l’ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio, impegnato a lavorare in piazza Municipio, proprio al centro di Napoli, è precipitato nella tromba dell’ascensore di un edificio in costruzione. Ad intervenire tempestivamente, gli operatori sanitari della postazione del 118 “India” di piazza Municipio. L’operaio lo hanno tirato su dei sanitari, grazie ad un’imbracatura e fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. A rendere noto l’accaduto, è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, tramite un post pubblicato proprio sulla pagina Facebook, notoriamente impegnata a denunciare aggressioni ai danni del personale sanitario e dei medici.

L’operaio è poi trasportato al più vicino ospedale per poter effettuare tutti gli accertamenti del caso e ricevere le migliori cure. «Bravi ragazzi! Siete il nostro orgoglio!», commenta l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.