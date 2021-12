Terribile schianto sulla Statale 268 tra Palma e San Giuseppe, si temono feriti gravi

Ancora un bruttissimo incidente sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviano. Il sinistro poco fa e le immagini non fanno pensare a nulla di buono. Sul posto polizia, carabinieri ed ambulanze. Chi era sul posto ha visto una vecchia Fiat Panda bianca, quella nella foto, completamente distrutta. I fatti sono accaduti poco prima dello svincolo di Palma Campania in direzione Angri, dunque tra la stessa città palmese e San Giuseppe Vesuviano. Si indaga per capire cosa sia accaduto. Almeno una persona è finita in ospedale portata via del 118. Non si conoscono le condizioni fisiche, ma la vettura è completamente distrutta sia nella parte posteriore che in quella anteriore.

Naturalmente non pochi problemi per il traffico veicolare, andato in tilt facendo formare una lunga coda. Difficile anche la situazione sulle strade urbane poi utilizzate per smistare i mezzi. Si attendono aggiornamenti sulla dinamica del sinistro e sulle condizioni delle persone coinvolte.