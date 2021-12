Terremoto, nuovo sciame sismico nel Napoletano: quattro scosse

Uno sciame sismico con nove eventi a partire dalle ore 1,12 di ieri notte e’ in corso nell’area flegrea. Quattro le scosse piu’ intense in buona parte avvertite dalla popolazione. Alle ore 5,54 di magnitudo 1,1 e profondita’ a 1210 metri, alle ore 10,40 di intensita’ 1,4 della scala Ritcher e profondita’ 1380 metri, alle ore 12,22 di 1,1 magnitudo e profondita’ 1180 metri e alle ore 14,29 di magnitudo 1,3 e profondita’ 2890 metri. Gli epicentri sono variati tra il lungomare di via Napoli e l’area di Pozzuoli alta tra Anfiteatro Flavio e la zona cimiteriale di via Luciano. Lo sciame di oggi fa seguito agli eventi registrati nel giorno di Natale e di Santo Stefano con magnitudo rispettivamente di 1,8 e di 1,7.

I fenomeni sismici rientrano nell’ambito del bradisismo flegreo che comporta il sollevamento del suolo che secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Vesuviano, al momento, ha una media di 1,2 centimetri al mese, in totale 82,5 centimetri dal 2011. Al momento non si lamentano danni a persone e cose.