“Dopo la nostra segnalazione e grazie all’impegno straordinario della direzione amministrativa della Asl Napoli 3 Sud, saranno finalmente riaperti i drive in per l’effettuazione di tamponi molecolari nei distretti di San Giorgio a Cremano-San Sebastiano al Vesuvio e Cercola-Pollena Trocchia. Un provvedimento reso possibile grazie a un lavoro fatto di concerto tra Asl e i sindaci dei comuni interessati. Tesa a defluire l’incredibile flusso registrato, in questi giorni, di cittadini costretti a code interminabili. Attese della durata anche di 5-6 ore che hanno coinvolto anche anziani e persone fragili”. Lo ha annunciato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo.

“Gia’ da di domani sara’ possibile recarsi al drive-in di San Giorgio a Cremano, che sara’ aperto a partire dalle ore 15. Nei prossimi giorni sara’ disponibile anche il drive in di Pollena Trocchia. Un risultato il cui merito va soprattutto alla dirigenza dell’Asl e al direttore amministrativo Giuseppe Esposito, che mi ha aggiornato della situazione attuale, oltre che alla disponibilita’ dimostrata fin da subito dagli amministratori dei territori interessati”.