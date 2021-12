Ancora sversamenti abusivi a Palma Campania: “A seguito di ulteriori sversamenti a via Sediari, identificato il produttore degli scarti si è proceduto a verbalizzare e far ripulire tramite ditta autorizzata”. Lo hanno comunicato le Guardie Ambientali. “Le Guardie Ambientali di Palma Campania continuano senza sosta i servizi di controllo e le attività di rimozione dei rifiuti sversati sul nostro territorio. In questi giorni, hanno portato a compimento una serie importanti di operazioni. Con elevazione di verbali e ripristino dello stato dei luoghi. I nostri volontari sono letteralmente diventati l’incubo degli sversatori seriali. L’ambiente vi deve tanto. Palma vi deve tanto. Tutti noi vi dobbiamo tanto”. Fa sapere il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma.