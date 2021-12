Le Segreteria Regionali Filcams, Fisascat e Uiltucs, hanno proclamato una giornata di sciopero per il giorno 7 dicembre 2021. La scelta a seguito dell’ ennesima scellerata decisione della Società Ap Commerciale, che opera nel settore della grande distribuzione alimentare con il marchio SOLE 365. “Ha nuovamente calpestato i diritti dei lavoratori che dopo aver subito lo ”scippo” della quattordicesima mensilità, si vedono negato anche il più elementare diritto. Si parla del pagamento delle ore impiegate per sostenere le visite mediche fuori orario di lavoro ed in sedi distanti a molti chilometri, nonostante le evidenze riportate anche nell’ultimo incontro con la Società”. Fanno sapere i sindacati in una nota.

Tale inaccettabile atteggiamento rende del tutto “inaffidabili” le continue dichiarazioni aziendali di voler salvaguardare le relazioni sindacali nonché il diritti ad una vita dignitosa per i propri lavoratori che vedono costantemente sviliti i propri diritti.

Non è certo questo il modello di responsabilità sociale che Ap Commerciale utilizza nella sua immagine pubblica verso la clientela ed i propri lavoratori, che con un fantomatico sistema di welfare (è pagato dagli stessi lavoratori con la mancata attuazione del vero CCNL di categoria) tenta di nascondere le proprie mancanze.

Le dichiarazioni

“Siamo stanchi di essere dipinti – dichiara Emanuele Montemurro della Uiltucs – come quelli che ostacolano la competitività dell’azienda. E’ anche grazie agli accordi sottoscritti in questi anni, alla responsabilità dimostrata dalle Organizzazioni Sindacali se le Aziende hanno e stanno superando questi periodi difficili. Adesso, siamo stufi di tale arroganza ed invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare attivamente alle iniziative sindacali. Perché sia chiaro all’Azienda che la partecipazione non è solo una bandiera di marketing, ma un valore da rispettare sempre”. Domani 7 dicembre i lavoratori saranno in sciopero nelle varie sedi in Campania