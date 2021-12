Fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato – dunque in possesso di vaccinati e guariti dal Covid- alla ristorazione al chiuso anche al banco. Lo ha stabilito la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Non solo. Stop ai popcorn al cinema e alle birre allo stadio. Si vieta, infatti -chiariscono le stesse fonti- «il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi».

Mascherine

Obbligo di mascherina FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonchè sui mezzi di trasporto (anche TPL) e fino al 31 gennaio 2022 si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato nei ristoranti e, al chiuso, anche per consumazioni al banco. Vietato anche il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi. Fino al 31 gennaio, infine, si prevede il divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.