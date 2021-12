A bordo di uno scooter, alla vista dei poliziotti scappano. Bloccati dalla polizia e trovati in possesso di droga. Per questo motivo a Torre Annunziata gli agenti del locale commissariato di polizia hanno arrestato due giovani. I fatti si sono verificati ieri pomeriggio. I poliziotti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Settetermini hanno notato due persone in sella ad uno scooter. Il conducente viste le forze dell’ordine, ha accelerato la marcia per provare ad eludere il controllo. Gli agenti hanno pero’ raggiunto e bloccato il mezzo a due ruote poco distante, in via Plinio. Trovando il passeggero con un involucro contenente 35 grammi circa di cocaina.

Inoltre, presso l’abitazione di quest’ultimo a Boscotrecase, i poliziotti hanno rinvenuto diverso materiale utile al confezionamento della droga. Un ventunenne di Boscotrecase con precedenti di polizia, e un 18ennei di Torre Annunziata sono stati per questo motivo arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.