Strano bagliore filmato sul Vesuvio, si grida ad un Ufo IL FILMATO

Ancora un presunto ufo filmato nei pressi del Vesuvio, questa volta il 12 dicembre 2021. Un uomo, alle ore 1,57, mentre era presso una clinica a Napoli, ha notato dal balcone, proprio sul Vesuvio, una strana luce rossastra tra le nuvole. Incuriosito, ha iniziato a filmarla, con un cellulare piuttosto potente. Seguendone i movimenti, per diversi minuti. Ha dato l’impressione di monitorare la zona del vulcano, spostandosi un po’ in tutte le direzioni- Scomparendo dalla vista, per riapparire subito dopo in varie successioni temporali.

L’uomo che ha l’abitudine di osservare spesso il cielo, per giunta è pilota di droni, ha escluso categoricamente che si potesse trattare di un aereo, elicottero o altro velivolo. La luce era ad una quota abbastanza alta. Ad un certo punto, ha chiamato la moglie che pure ha osservato, sia pure per un tempo breve, l’oggetto volante. Hanno anche sentito parlottare alcune persone dalla stanza attigua alla loro, sembrando che parlassero proprio dell’ufo.

Altro avvistamento è avvenuto a Genova il giorno di Natale, quando marito e moglie hanno filmato, sul mare, un misterioso oggetto fermo in cielo. Sul caso si stanno tuttora svolgendo le opportune indagini per venire a capo dell’enigma.