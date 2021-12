Questa notte, alle 4,30, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Benevento, nel comune di Casalnuovo di Napoli. Alcuni banditi avevano appena sradicato l’ATM di un istituto di credito utilizzando un veicolo dotato di argano. L’arrivo della pattuglia ha evitato che concludessero il furto e ha fatto partire un inseguimento. Il veicolo, poi sequestrato, è rimasto abbandonato lungo l’asse mediano, poco lontano dall’imbocco dell’autostrada Napoli-Roma. I fuggitivi si sono dileguati a piedi. Indagini in corso per identificare e rintracciare i responsabili. Proprio di recente a Casalnuovo si sono verificati due episodi simili, in quel caso i malviventi riuscirono a portare via l’intero Atm.

Negli altri casi stando ad una prima ricostruzione resa degli inquirenti, sulla scorta dei rilievi effettuati sul posto, e da quanto emerso finora anche dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ad entrare in azione, a notte fonda, una squadra attrezzata composta da veri e propri professionisti specializzati in questo genere di colpi, che ha abbattuto la parete dell’istituto di credito, riuscendo a sradicare completamente il dispositivo.