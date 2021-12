Grazie a un semplice ma astuto espediente e’ riuscita a far sparire circa mezzo milione di euro dai libretti di deposito e risparmio di una decina di clienti di Poste Italiane. E’ successo a Napoli, precisamente nell’ufficio che ha sede a Castel Capuano. Una volta sede del Tribunale partenopeo. La responsabile dell’ammanco, “reo confessa”, e’ una ormai ex dipendente delle Poste. Prima sospesa e poi estromessa dall’attivita’ lavorativa, iscritta nel registro degli indagati della Procura di Napoli con l’accusa di peculato. La vicenda, che si e’ diffusa velocemente nel quartiere, mettendo in allarme molti correntisti che subito si sono rivolti alle Poste, è emersa alla luce la scorsa estate. Uno dei clienti vittima delle sottrazioni si e’ presentato negli uffici dell’azienda a Castel Capuano. Qui ha denunciato la sottrazione di quasi 50mila euro successivamente confermata anche dagli accertamenti interni.

L’uomo, a questo punto, si e’ recato nel commissariato del quartiere Vicaria Mercato dove ha denunciato tutto alla Polizia. Avviate le indagini la donna è adesso ufficialmente indagata.