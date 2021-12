Un pregiudicato ferito a colpi di arma da fuoco nella notte a San Vitaliano in circostanze non ancora chiarite. L’ uomo accompagnato da figlio all’ ospedale di Nola poco prima delle 4 ed ha riferito alla Polizia di essere rimasto ferito da uno sconosciuto dopo un diverbio per motivi di viabilità. Il pregiudicato – del quale al momento non è fornita l’ identità – è finito colpito da due proiettili alle gambe. Ora è ricoverato con prognosi riservata nell’ Ospedale di Nola. La sua versione è al vaglio della Polizia. Si teme chiaramente che ci siano altre circostanze dietro al ferimento e non al semplice lite. Una sparatoria per altri motivi vorrebbe dire recrudescenza su interessi relativi a vicende magari criminali. Circostanze che aprirebbe a situazioni complicati dal punto di vista della sicurezza sul territorio nolano. Si chiama M. C., 43 anni, di Marigliano il pregiudicato ferito questa notte a San Vitaliano. Calabria ha precedenti penali per lesioni e resistenza .Sul ferimento indagano gli agenti del Commissariato di Nola.

Qualche settimana fa a finire ferito sempre nel Nolano fu un 22enne originario di Saviano. Anche lui ricoverato all’ospedale di Nola dopo essere stato centrato da alcuni di pistola esplosi da ignoti, mentre la vittima si trovava alla guida dell’auto. Ancora da chiarire se sia trattato di una rapina o di una ritorsione. Il giovane si è salvato.