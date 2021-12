La scorsa notte i Carabinieri del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in un bar di via Cannaviello del capoluogo irpino. Qui poco dopo mezzanotte, un trentenne di Atripalda è finito raggiunto da un colpo di pistola. L’uomo e’ ricoverato in ospedale. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo. Secondo una primissima ricostruzione dopo aver sparato, l’uomo sarebbe fuggito a bordo di un’auto. Nel locale si è scatenato al panico. Sono arrivate più chiamate al 118 per chiedere l’intervento dei sanitari. I carabinieri hanno avviato le indagini e ascoltato titolare e dipendenti del bar, assieme ad altre persone che erano presenti al momento dell’irruzione.

Si stanno visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Il bar è all’interno di un centro commerciale dotato di un impianto di videosorveglianza. Dunque non dovrebbe essere complicato avere le immagini di quanto accaduto.