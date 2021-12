Entrambi sono di Castellammare e già noti alle forze dell’ordine, il 20enne e il 23enne arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. In sella a uno scooter, li ha notati una pattuglia della sezione Radiomobile che stava percorrendo via Castello a Torre Annunziata. Inutile il tentativo di fuga e di gettare un involucro di 23 grammi di marijuana, del tipo “amnesia”. Una variante ad effetto psicotropo potenziato. Dopo un chilometro, i due sono finiti bloccati dai militari che hanno scoperto che anche lo scooter era senza assicurazione e già sottoposto a sequestro.

In una delle abitazioni degli arrestati, perquisite poco dopo, sono stati sequestrati anche due proiettili calibro 6,35 Browning. Le munizioni erano nascoste in uno motorino parcheggiato all’interno del complesso edilizio.