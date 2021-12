Il sindaco di Baronissi (Salerno), Gianfranco Valiante ha annunciato questa mattina di essere positivo al Covid attraverso i social media, precisando di non avere “nessun sintomo importante”.. Il deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli ha polemizzato con la decisione del sindaco di recarsi al seggio in Provincia per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno . “Gia’ sapeva di essere positivo al Covid e ciononostante si e’ recato ugualmente ai seggi? Oppure e’ andata diversamente?”,, chiede Cirielli, che ha annunciato un’ interrogazione al ministro degli Interni Lamorgese “per fugare qualsiasi dubbio su una vicenda che potrebbe risultare di eccezionale gravita’”. Valiante, attraverso l’ufficio stampa del Comune di Baronissi,ha precisato che na alle 9.30 era a Palazzo Sant’Agostino per il voto. Era telefonicamente informato dalla moglie, che si era recata in farmacia a sottoporsi a tampone di controllo, della sua positivita’ al Covid.

Appresa la notizia il sindaco afferma di aver immediatamente lasciato Palazzo Sant’Agostino per recarsi all’ospedale di Curteri a Mercato San Severino e sottoporsi ad accertamenti. Il tampone antigenico effettuato alle 10 ha accertato la sua positivita’”. Nella nota del Comune si precisa che “i dipendenti comunali hanno gia’ effettuato tampone di controllo, che sara’ ripetuto nei prossimi giorni”.