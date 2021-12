Luca Abete di Striscia la Notizia a Nola (Napoli) per parlare di sicurezza sul lavoro. Un tema quanto mai attuale vista la mole di incidenti che si verifica pressoché quotidianamente. Eppure c’è ancora chi lucra proponendo una finta formazione e la concessione di attestati non proprio veritieri e ottenuti regolarmente. Secondo quanto mostra nel filmato di Striscia la Notizia CLICCA QUI a Nola ci sarebbe chi è ancora molto tenere nel concedere attestati di sicurezza. Nel passaggio del filmato si parla anche di persone appositamente messe a seguire dei corsi in luogo di altri. Un momento particolare, quello della sicurezza sul lavoro, dove si susseguono le tragedie. L’ultima in ordine di tempo quella della gru crollata a Torino e che ha ucciso tre operai.

Nel video ad ogni modo è possibile farsi un’idea personale e comprendere cosa realmente proponga la persona ad un cliente esca. Poi il colloqui con Luca Abete in cui smentisce parte delle cose prima lasciate capire. Insomma, un tema su cui è il caso davvero di non essere superficiali.