Diciotto nuovi casi di contagio da Covid-19 negli ultimi quattro giorni a fronte di 673 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 2,67 per cento. Al contempo si registrano 64 guarigioni ed il decesso di un uomo di 79 anni. Sono 97 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 60.693. I cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 24.954 (69%); quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 29.518 (81%). Mentre quelli che hanno ricevuto anche la terza dose sono 6.221 (percentuali pari al 17% in rapporto a 36.274 residenti over 12). Sono 5.035 le persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 4.841 guarite e 97 decedute.

Diciotto nuove guarigioni, di cui 1 dal regime ospedaliero, sono registrate nella giornata odierna, a Torre del Greco. Certificati 27 nuovi casi di positività al COVID-19. Comunicato il trasferimento di 1 soggetto positivo dall’isolamento domiciliare al regime ospedaliero. È quanto trasmesso dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale. Muta, così, il bilancio della​ seicentoventunesima giornata consecutiva di attività del ​C.O.C.:​

Totale ospedalizzati:​ 23;

In isolamento domiciliare:​ 385;

Totale guariti dal COVID 8297;

Totale decessi:​ 178.