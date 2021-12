Si scontra con l’auto dei carabinieri della Stazione di Atripalda che stava eseguendo un intervento in seguito a un altro incidente. L’episodio durante la notte nei pressi della rotonda all’uscita del raccordo autostradale Avellino-Salerno. Alla guida della vettura l’assessore del Comune di Avellino, Stefano Luongo. Sul posto è poi arrivata la Polizia per i dovuti accertamenti. L’esponente politico sarebbe risultato positivo all’alcotest. E questo avrebbe comportato l’adozione di provvedimenti consequenziali nei suoi confronti. Sono in corso approfondimenti parte delle forze dell’ordine. A riportare la notizia è Il Mattino dell’edizione di Avellino.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’incidente, che è poi la notizia più importante. Ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire cosa sia esattamente accaduto. In tal senso operano i carabinieri di Avellino, colleghi di quelli di Atripalda rimasti coinvolti.