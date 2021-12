Si schianta con l’auto contro un muro, 21enne muore nel Napoletano

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via San Domenico, nel comune di Grumo Nevano. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e poi contro il muro di cinta di un’abitazione. Il conducente, Raffaele Guarino, 21 anni, è morto sul colpo. Il veicolo è stato sequestrato mentre la salma è stata trasportata al Policlinico di Napoli per gli esami autoptici. Indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e modalità. Ancora sangue sulle strade del Napoletano, ancora una vittima giovanissima in una sabato sera. Stavolta a perdere la vita è un 21enne.

Sul posto i carabinieri, che hanno sequestrato l’automobile, stanno eseguendo tutti i rilievi del caso per capire dinamica e modalità dell’incidente. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini di eventuali telecamere di sicurezza presenti in zona: gli inquirenti stanno cercando di capire se vi fossero apparecchi che possano aver ripreso la dinamica dell’incidente all’altezza di via San Domenico dove è avvenuto lo schianto.