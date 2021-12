Il gip di Torre Annunziata ha emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Annunziata Chierchia. E’ la moglie di Valentino Gionta, 30 anni, nipote e omonimo del capo clan dei Valentini, storica cosca egemone nel territorio oplontino. Anche figlio di Aldo, detto il poeta. La donna e’ indagata per truffa aggravata perche’ ha percepito il reddito di cittadinanza dal novembre 2020 fino allo scorso settembre. Non ha comunicato all’Inps la detenzione e la condanna definitiva del marito. Da tempo e’ nel carcere dell’Aquila per 416 bis.

Annunziata Chierchia quindi ha avuto dallo Stato oltre 9.700 euro senza averne titolo. Una perquisizione in casa sua ha permesso di sequestrare solo la carta di reddito, dato che non sono stati trovati contanti e oggetti di valore.