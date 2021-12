Senza mascherina e senza Green Pass, picchia dipendente Circumvesuviana

Un passeggero senza mascherina ha tentato di eludere i controlli ai varchi della Circumvesuviana e poi ha aggredito il personale che cercava di fermarlo. E’ accaduto alla Stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi, a Napoli. A segnalare l’ accaduto e’ il presidente dell’ EAV (‘Ente Autonomo Volturno). Umberto De Gregorio. ‘Un viaggiatore senza mascherina- ha reso noto De Gregorio – ha aggredito un nostro addetto ai varchi”.- il lavoratore non ha riportato nulla di grave, comunque si fara’ refertare”. Le forze dell’ordine che hanno fermato l’ aggressore, un immigrato extracomunitario senza green pass”. L’ uomo, dopo avere aggredito il dipendente della Circum, e’ fuggito a bordo del treno partito da Napoli Porta Nolana alle 13:54 e diretto a Sorrento. Il convoglio, a causa dell’ accaduto, e’ ripartito da Piazza Garibaldi con circa 25 minuti di ritardo.

Fondi trasporti

“Sui trasporti il governo investirà numerose risorse”. Lo dichiara il deputato del M5S Luigi Gallo. “Per la mobilità locale lo stanziamento integrato ammonta per il 2022 complessivamente a circa 7.180 mln di euro. Se consideriamo il rifinanziamento complessivo si parla di 160 mln € nel 2022, di 260 mln nel 2023 di 360 mln nel 2024. Cifre che verranno suddivise sul capitolo relativo al concorso dello Stato al trasporto pubblico locale tramite il Fondo c.d TPL per 100 mln per il 2022, 200 mln per il 2023 e 300 mln per il 2024 aggiuntive. Lo stanziamento complessivo del Fondo ordinario TPL per il 2022 è di 4.974,5 mln €. Dati alla mano il M5S è questo governo aumenta il fondo ordinario. Per questo ho chiesto in un’interrogazione parlamentare di chiarirci quali siano le azioni di monitoraggio nella gestione delle assunzioni e dei relativi concorsi e di utilizzo delle risorse a vantaggio dei pendolari di Eav. Non solo abbiamo aumentato gli investimenti in sicurezza e potenzialmento delle infrastrutture ma anche finanziamento dell’ordinario. L’opposto di quanto ho letto stamattina in un’intervista rilasciata ad un noto quotidiano dalla dirigenza Eav”.