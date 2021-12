Scossa di terremoto nel Napoletano: avvertita dai residenti

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.7 si è verificata alle 7.33 con epicentro nell’area della Solfatara, a Pozzuoli (Napoli), alla profondità di 2,4 km. Il terremoto è registrato dall’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv. L’Amministrazione comunale di Pozzuoli, informata dall’Osservatorio Vesuviano, ribadisce alla cittadinanza “il divieto assoluto di avvicinamento all’area di emissione di fluidi di Pisciarelli. C’è il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura”. Al momento, fa sapere il Comune di Pozzuoli, “non sono pervenute segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione. Né alla Polizia Municipale né al Presidio notturno attivo presso l’Ufficio di Protezione civile. Nel corso delle verifiche effettuate sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari di Protezione Civile non sono rilevati danni o altri effetti significativi conseguenti”.

L’Amministrazione comunale ricorda che “dal 2012 il Dipartimento nazionale di Protezione ha elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde a giallo. Attivando contestualmente il primo livello di fase operativa (fase di attenzione). L’attivazione della fase operativa di attenzione ha comportato il rafforzamento del monitoraggio scientifico e delle attività di pianificazione e prevenzione. L’Amministrazione Comunale insieme all’ufficio di Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue in tempo reale l’evolversi dei fenomeni in raccordo con l’Osservatorio Vesuviano per garantire alla cittadinanza un completo aggiornamento sulle dinamiche in corso”.