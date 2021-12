Schianto sulla Statale 268 tra San Giuseppe e Palma, ci sono feriti

Ancora un incidente nella prima serata sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Il sinistro si è verificato tra svincolo dell’A30 di Palma Campania e l’uscita di San Giuseppe Vesuviano. Coinvolti un furgoncino ed una Mercedes. Tutta da chiarire la dinamica, ma la vettura da lavoro è bianca è finita contro il guardrail riportando danni importanti. Feriti i due conducenti alla guida dei veicoli. Sul posto l’ambulanza di San Giuseppe Vesuviano e della Misericordia di Poggiomarino. Secondo quanto si apprende il ferito più grave sarebbe il conducente del Fiat Ducato. L’uomo si trova ricoverato presso l’ospedale di Nola, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Naturalmente il traffico è andato in tilt in direzione Angri, con code lunghissime cominciate ad un certo punto già da Ottaviano. Sul luogo la polizia stradale ed i carabinieri per provare a chiarire la dinamica dell’incidente. Complicato la gestione anche della viabilità che si è ristabilita regolarmente soltanto quando si è riusciti a rimuovere i mezzi incidentati.