Schiacciato dal forno che stava montando, pizzaiolo di Portici muore a 41 anni

Un piazzaiolo di 41 anni è morto schiacciato dal forno a cui stava lavorando in una pizzeria in via IV novembre a Parabiago, nel Milanese. Si tratta di Michele Esposito di Portici, molto conosciuto anche a Montecorice nel Salernitano dove ha lavorato per molti anni. A trovarlo il titolare che era era uscito per il pranzo lasciando la vittima a fare dei lavori. Quando è rientrato lo ha visto sotto il forno che aveva ceduto. Subito ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre, il personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso, carabinieri e polizia locale oltre al personale dell’ATS.

Inutile la corsa dei soccorritori. Il medico del servizio 118 ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Una morte che va ad allungare il triste elenco delle persone decedute sul posto di lavoro.