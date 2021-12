Bancomat in piazza Garibaldi a Napoli. Una donna, dopo aver prelevato del denaro, è avvicinata da un uomo che la segue sino all’interno del “Metropark”. Qui la scaraventa a terra, sottraendole la borsa, due anelli e il cellulare. In seguito a un’attività d’indagine e grazie alla videosorveglianza, gli agenti della Polfer poi identificano il rapinatore che, alla vista dei poliziotti, tenta la fuga. Inutilmente. In una perquisizione nella sua abitazione, i poliziotti ritrovano due anelli e il cellulare della vittima nonché capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato.

Il 29enne napoletano con precedenti di polizia è sotto accusa per rapina aggravata e detenuto in carcere.